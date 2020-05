Evde olmayı sevdiğini söyleyen Ergüder, anne olduktan sonra eski özgürlüğünün de olmadığını anlattı. Güzel oyuncu, “Şu an aldığım her karar, ne yemek yapsam, iş kabul edebilme şartlarım her şeyim Demir’e bağlı. Eski özgürlüğüm yok ama onun gibi de bir hediyem var. Mutluyum. Oğlumla bağımız çok yüksek” dedi.