İrem Sak: Kamera önünde ayar önemli

İrem Sak, hatırlatmalar üzerine, “Çekilen filmlerde eğlendiğin de oluyor, eğlenmediğin de. Aslında neyi nasıl bir tavırla yansıttığın önemli. Kameraların önünde biraz ayar önemli galiba” diye cevap verdi.

Ağır Romantik filminin galasında Onur Tuna, “Çekimlerde çok eğlendik” demiş, daha sonra söz alan Tuvana Türkay ise “Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim” diyerek rol arkadaşının açıklamasını ti’ye almıştı.