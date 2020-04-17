İrem Helvacıoğlu ve Eser Alp'in korona ayrılığı

'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu’nun hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, ilişkisine nazar değmesin diye gözlerden uzak yaşadığı Eser Alp ile birliğinde sona geldi. Kulislerde konuşulanlara göre; çift ayrılık kararı aldı. Karantina süresince ayrı kalan çift, sorunlarını aşamayınca yollarını ayırdı. İrem Helvacıoğlu, ilişkisini nokta koyduktan sonra ilk olarak erkek arkadaşıyla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Geçen sene kendi aralarında yüzük takarak nişanlandıkları konuşulan çiftin, bu hamlesi ise sevenlerini üzdü. İki tarafta konuyla ilgili sessizliğini koruyor.