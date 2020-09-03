03 Eylül 2020 Perşembe 22:03 | Son Güncelleme:
İrem Derici 'Wap' şarkısını söyledi! Cardi B. Twitter hesabından beğendi
‘Muhteşem Yüzyıl' dizisine olan hayranlığıyla Türk dizilerine büyük ilgi duyan dünyaca ünlü rapçi Cardi B. bu kez İrem Derici'yi radarına aldı.
Cardi B., listelerde bir numara olan 'Wap' şarkısını söyleyen İrem Derici’nin videosunu 13 milyon takipçisi olan Twitter hesabından beğendi. Ünlü rapçinin bu paylaşımını gören Türk hayranları ise ‘İrem ve Cardi B. düeti geliyor” şeklinde yorumlarda bulundu.