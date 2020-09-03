İrem Derici 'Wap' şarkısını söyledi! Cardi B. Twitter hesabından beğendi

Cardi B., listelerde bir numara olan 'Wap' şarkısını söyleyen İrem Derici’nin videosunu 13 milyon takipçisi olan Twitter hesabından beğendi. Ünlü rapçinin bu paylaşımını gören Türk hayranları ise ‘İrem ve Cardi B. düeti geliyor” şeklinde yorumlarda bulundu.