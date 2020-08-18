İrem Derici ve Lider Şahin'in atışması sosyal medyayı salladı! Eski sevgililerden sert göndermeler...

Şarkıcı Selami Şahin’in büyük oğlu Lider Şahin, bir dönem şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşamış, ikili bir yıllık birlikteliklerini bitirdikten sonra birbirleri hakkında hiç konuşmamıştı. Ancak Şahin, bir röportajında eski kız arkadaşı Derici için, “İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi” dedi.

Derici, eski sevgilisinin verdiği bu röportajın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Şarkıcı, paylaşımında “O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse...” dedi.



Lider Şahin'den eski sevgilisine karşılık gecikmedi. Şahin, Instagram sayfasında paylaştığı 1986 yılına ait gazete küpürüyle eski sevgilisine 'sen yokken de ünlüydüm' mesajı verdi.