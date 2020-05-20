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  3. İrem Derici ekmek arası sim kart yemiş

İrem Derici ekmek arası sim kart yemiş

İrem Derici ekmek arası sim kart yemiş

İrem Derici, katıldığı bir Youtube programında ‘ekmeğin arasına sim kartı koyup yediğini' anlattı.

Telefonunun çok fazla çalmasına öfkelenip kendini kaybettiğini dile getiren Derici, “Dalaman’dan Konya’ya gideceğiz havaalanında oturuyoruz. Telefonum çalmış, bakıp gülümseyip sakince yere koymuşum telefonu. Kulağımdan küpemi çıkarıp, iğnesiyle telefonun sim kartını çıkarmışım. Arkadaşımın elindeki sandviçi alıp içine sim kartını koyup, yiyip yutmuşum. Sonra da ‘arayın da göreyim’ diye bağırmışım. Ama ben hiçbirini hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim” dedi.


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