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İpin ucunda hayat

İpin ucunda hayat

Buzlu çatılarda 40-50 santimlik karları temizlemek için 100 ila 150 lira alan işçiler, çalışırken kendilerini ipe bağlayarak hayatlarını tehlikeye atıyor.

ÇATIDA ÖLÜMÜNE MESAİ 

Kışın sert geçtiği Doğu ve Güneydoğu’da çatılarda biriken karlar, geçim kaynağına dönüşüyor. Bazı vatandaşlar, 40-50 santime ulaşan karları temizlemek için 100 ila 150 lira alıyor. Ancak 4-5 katlı binaların buzlu çatılarında çalışırken bellerine bağladıkları ip, karşılaştıkları hayati riski trajediye dönüştürüyor.

Bele bağlanan ipi ya başka bir çalışan tutuyor ya da bir yere bağlanıyor. Fakat bu riskli önlem, tehlikeyi önlemeye yetmiyor. Muş’ta önceki gün çekilen bu fotoğraflar da, tehlikeyi gözler önüne seriyor.


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