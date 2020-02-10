İpin ucunda hayat

ÇATIDA ÖLÜMÜNE MESAİ

Kışın sert geçtiği Doğu ve Güneydoğu’da çatılarda biriken karlar, geçim kaynağına dönüşüyor. Bazı vatandaşlar, 40-50 santime ulaşan karları temizlemek için 100 ila 150 lira alıyor. Ancak 4-5 katlı binaların buzlu çatılarında çalışırken bellerine bağladıkları ip, karşılaştıkları hayati riski trajediye dönüştürüyor.

Bele bağlanan ipi ya başka bir çalışan tutuyor ya da bir yere bağlanıyor. Fakat bu riskli önlem, tehlikeyi önlemeye yetmiyor. Muş’ta önceki gün çekilen bu fotoğraflar da, tehlikeyi gözler önüne seriyor.