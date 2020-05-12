iPhone 12, iPad Pro'yu andıracak

Yeni nesil iPhone modelleri iPhone 5 ve 5s’te olduğu gibi keskin ve köşeli hatlara sahip olacak. iPhone 12 Pro ve Pro Max modelinde üçlü arka kamera ve 2020 iPad Pro’da da görülen LiDAR tarayıcısı yer alacak. Cihazların tasarımsal olarak iPad Pro’yu andıracağı belirtiliyor. Ayrıca bir önceki seriye göre daha ufak bir çentik yapısı var. Çentik içerisinde ise daha hızlı çalışacağı söylenen Face ID’ye gücünü veren yeni nesil TrueDepth kamera yer alacak. Fiyatı 649 dolardan başlayacak.