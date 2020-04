Özerk, ‘Gidesim Gelmiyor’ adlı şarkısını okuduğu dönemde hayatının çok zor olduğunu söyledi. Özerk, yayında şu itirafı yaptı: "Hayatımın bir döneminde kendi yaşamımdan vazgeçtiğim bir an oldu. O an bu şarkıyı yazdım. O an yaşamak istemedim. Ama yaşamak güzel, hayat güzel, böyle şeyleri hiç aklımıza bile getirmeyelim."