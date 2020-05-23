23 Mayıs 2020 Cumartesi 00:10 | Son Güncelleme:
Bu hızla, 1000 adet yüksek çözünürlüklü bir filmi bir saniyede indirmek mümkün. Monash, Swinburne ve RMIT üniversitelerinin, Melbourne'ün internet altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği çalışmada veri transferi içim yüzlerce kızılötesi lazer içeren "micro-comb" optik çipler kullanıldı. Halihazırda dünyada en hızlı internet saniyede ortalama 197,3 megabayt'la Singapur'da.
İnternet hızında rekor! 1000 film bir saniyede inecek
Avustralyalı araştırmacılar, internet bağlantısı hızında dünya rekoru kırıp saniyede 44,2 terabayta (TB) ulaştı.
Bu hızla, 1000 adet yüksek çözünürlüklü bir filmi bir saniyede indirmek mümkün. Monash, Swinburne ve RMIT üniversitelerinin, Melbourne'ün internet altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği çalışmada veri transferi içim yüzlerce kızılötesi lazer içeren "micro-comb" optik çipler kullanıldı. Halihazırda dünyada en hızlı internet saniyede ortalama 197,3 megabayt'la Singapur'da.