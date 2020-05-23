İnternet hızında rekor! 1000 film bir saniyede inecek

Bu hızla, 1000 adet yüksek çözünürlüklü bir filmi bir saniyede indirmek mümkün. Monash, Swinburne ve RMIT üniversitelerinin, Melbourne'ün internet altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği çalışmada veri transferi içim yüzlerce kızılötesi lazer içeren "micro-comb" optik çipler kullanıldı. Halihazırda dünyada en hızlı internet saniyede ortalama 197,3 megabayt'la Singapur'da.

