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23 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:

İnsanlık kuyruğu

İnsanlık kuyruğu

Eskişehir'de, günde ortalama 160 yeni koronavirüs vaka teşhisi konulmaya başlandı. Hasta yakınları sosyal medyadan ‘immün plazma' için talepte bulundu, o ilanları görenler bağış için kan merkezi kapısında kuyruk oluşturdu.

Eskişehir’de koronavirüs vakaları son bir ayda artış gösterdi, günlük 160 dolayında vakalar görülmeye başlandı. Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi görenlerin yakınları, sosyal medyada immün plazma bağışçısı bulabilmek için çok sayıda ilan paylaştı.

RANDEVULU SİSTEME GEÇİLDİ

Toplu cep telefonu mesajlarıyla da koronavirüs tedavisi görenler için kan grubu ve iletişim bilgilerini içeren mesajlar gönderildi. 

Eskişehirliler tedavi görenlere plazma sağlamak için ise Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi’ne giderek bağış yapmak için adeta sıraya girdi. Yoğunluk nedeniyle günde 10 kişi, randevulu sistemle plazma veriyor.

HER BAĞIŞ İKİ HAYAT KURTARIYOR

Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Erkan Ergen koronavirüsü atlatmış kişiler 28’inci günden sonra plazma bağışında bulunabileceğini söyledi. Dr. Ergen, “Her bağışçıdan 2 ünite plazma alıyoruz ve bu plazmalar 2 ayrı hastanın korona ile olan mücadelelerinde büyük katkı sağlıyor. 3 ay boyunca 10 gün arayla 8 defaya kadar plazma bağışında bulunabilme imkanı var” dedi.

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