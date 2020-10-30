İngiltere bunu konuşuyor: Meghan Markle babasına ne yazdı?

Meghan Markle, babası Thomas Markle'a gönderdiği el yazısıyla yazılan mektubun basılı kısımlarının Mail'de yayınlanması nedeniyle yayıncılara gizlilik davası açmıştı. Londra'daki Yüksek Mahkeme, ocak ayı için planlanan duruşma tarihinin "gizli" konular nedeniyle dokuz ay daha ertelenmesine karar verdi.

The Sun'da yer alan habere göre, Meghan Markle'nin avukatları, özel bir duruşma tayin ederek, Mail gazetesi hakkındaki gizlilik davasını erteleme başvurusunda bulundu. Meghan Markle, erteleme başvurusu için mahkemeye 30 bin sterlin ödedi. Mail gazetesi duruşmada alınan erteleme kararına karşı çıkmadı.

Mahkeme, özel gerekçe nedeniyle 11 Ocak'da yapılması planlanan duruşmayı, 2021 yılının sonlarına doğru bir tarihe erteledi. Mail gazetesi adına ifade verecek olan baba Thomas Markle ise davanın en kısa sürede devam etmesini istediğini belirtti.