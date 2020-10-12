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12 Ekim 2020 Pazartesi 20:00 | Son Güncelleme:

İncir yaşlanmayı önlüyor

İncir yaşlanmayı önlüyor

İncir, artık son demlerini yaşıyor.

Uzmanlar, sağlığımız için temel olan A, E ve K vitamini ile potasyum, kalsiyum gibi mineraller ve antioksidanlar yönünden zengin olan incire beslenmemizde mutlaka yer vermemiz gerektiğini belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “İncir lezzetli olmasının yanı sıra zengin antisiyonin içeriği sayesinde kolajen yapımını artırıyor ve cilt sağlığına etki ediyor. Böylece yaşlanma karşıtı etkisi de ortaya çıkıyor” dedi.

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