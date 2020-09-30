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30 Eylül 2020 Çarşamba 21:51 | Son Güncelleme:

İkiye ayrılan yüz birleştirildi

İkiye ayrılan yüz birleştirildi

Eskişehir'de, Songül Biçim'in (40) trafik kazası sonrası ikiye ayrılan yüzü ile kırılan yüz kemikleri, Şehir Hastanesi'ndeki 10 saatlik operasyonun ardından birleştirilerek, eski haline getirildi.

Yoğun bakım süreci sonrası servise alınan 2 çocuk annesi Songül Biçim, yeniden konuşmaya ve yemek yemeğe başladı. Plastik cerrahı Doç. Dr. Yakup Çil, operasyonda 10'dan fazla plak ile 40'tan fazla vida kullanıldığını söyledi. 

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