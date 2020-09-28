İki kardeşi belediye kavuşturdu! Aynı ilçede habersiz 15 yıl

Başkentte yaşanan dram, belediye görevlisinin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı. Mamak Belediyesi'nin yemek yardımı hizmetinden faydalanan 56 yaşındaki Mehmet Çamdelen ve 60 yaşındaki Fatma Çamdelen kardeşler, aynı ilçenin farklı mahallelerinde yaşamalarına rağmen 15 yıldır birbirlerinden haberi yoktu. Yemek dağıtımı yapan belediye görevlisi Osman Aktay, önce soyadı benzerliği olabileceğini düşündü.

SÜPRİZ BULUŞMADA GÖZYAŞI SELİ



Ancak biraz araştırma yapınca, Yozgatlı Çamdelen kardeşlerin maddi imkansızlıklar yüzünden görüşemediklerini tespit etti. Belediye Başkanı Murat Köse, kardeşlerin buluşturulmasını istedi. Ekipler, Mehmet Çamdelen'i alarak, yürüme engelli kızıyla yaşayan ablası Fatma’nın yanına götürdü. Buluşmadan haberi olmayan Fatma Çamdelen, kardeşi Mehmet’i görünce duygu dolu anlar yaşandı. Kardeşler gözyaşlarını tutamadı.

Yürüme engelli kızının maaşıyla yaşamını sürdürdüğünü belirten Fatma Çamdelen, “Biz 5 kardeştik 3'ü vefat etti. Ben 3 çocuğumu kaybettim. Mamak Belediyesi'nden Allah razı olsun bize yemek gönderiyor" dedi.

Ablasına kavuşmanın heyecanıyla konuşmakta zorlanan Mehmet Çamdelen, "Allah kavuşturanlardan razı olsun. Kader böyleymiş. Kardeşimi ve yeğenimi gördüm çok mutluyum" diye konuştu.

‘5 KARDEŞTİK 3'Ü VEFAT ETTİ’



Şahap Gürler Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşayan Mehmet Çamdelen ile Saimekadın Mahallesi'nde yaşayan ablası Fatma, ekipler sayesinde özlem giderdi. Yürüme engeli olduğu için apartmanın bahçesine inmekte güçlük çeken Derya da, 3'üncü kattan gözyaşları içinde el sallayarak annesinin ve dayısının mutlu anlarına eşlik etti.