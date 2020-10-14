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14 Ekim 2020 Çarşamba 20:20 | Son Güncelleme:

Ihlara Vadisi atlı birliklere emanet

Ihlara Vadisi atlı birliklere emanet

Aksaray'ın Güzelyurt İlçesi'ndeki Ihlara Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle adeta açık hava müzesini andırıyor.

Yılda yaklaşık 500 bin turistin ziyaret ettiği Aksaray'ın Güzelyurt İlçesi'ndeki Ihlara Vadisi'nde, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) emrinden, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen atlı jandarma timleri devriye görevi yapıyor. Bölgenin coğrafi yapısından dolayı motorlu araçların giremediği kısımlarda devriye görevi yapan atlı timlere yoğun ilgi gösteren turistler, bol bol fotoğraf çektiriyor.
Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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