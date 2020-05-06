İftarı küçük porsiyonlarla yapın

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınan bu dönemde, dengeli beslenme ve sıvı alımına titizlikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. İftarda, bir öğünde büyük porsiyonlar yerine, aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenmenin, vücut sağlığı için çok faydalı olduğunu vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti: "İftara su, geleneksel yiyeceklerimizden olan 1-2 hurma, peynir, söğüş sebzeler veya az yağlı salata, zeytin gibi kahvaltılık ürünleri ya da başlangıç yemeği olarak az yağ ile hazırladığınız çorba gibi hafif yemeklerle başlayınız. Yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketiniz, ardından biraz bekledikten sonra yani 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, kuru baklagil yemeği veya az yağlı salatayla devam edebilirsiniz. Bu tür yiyecekler kan şekerinizi yavaş yavaş yükselterek, sindirim sisteminizin birdenbire yüklenmesini engelleyecektir."