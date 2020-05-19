İftar sonrası bir çay içsek diyenler dikkat!

Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “Geniş ve zengin hazırlanan iftar ve sahur sofraları bu dönemde sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. İftar ve sahurda yanlış beslenmek ağırlık hissi, kan şekerinde rahatsız edici oynamalar, kabızlık, mide ve sindirim problemleri, gaz, halsizlik, vitamin eksikliği, bağışıklık sisteminde zayıflama, halsizlik, sinirlilik, baş ağrısı ve hipertansiyon gibi pek çok soruna yol açabiliyor" dedi.

PAPATYA VE REZENE TERCİH EDİN



Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “İftar sonrası bir çay demlesek de içsek diyenler dikkat! Özellikle siyah çay ve kahve diüretik etkileri nedeniyle vücuttan su atılımını artırabildiği gibi içeriğindeki kafeinin uyarıcı etkisi nedeniyle uykusuzluğa da neden olabilir. Bu yüzden siyah çay ve kahveyi çok fazla içmemeye özen gösterin. Her siyah çay ve kahve içtiğinizde yanında bir bardak su içerek sıvı eksiğini kapatmaya çalışın. Papatya veya rezene gibi bitki çaylarını tüketmeniz sindirime de yardımcı olur, gaz ve şişkinlik problemlerinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Kefir, tuzsuz ayran, süt gibi içecekleri yemekten iki saat sonra ara öğün yerine tercih ederek hem vitamin ve mineral desteği sağlarsınız hem de sıvı ihtiyacınızı gidermeye yardımcı olursunuz” diyor.