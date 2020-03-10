İdrar tutması enfeksiyon nedeni

İdrar yolu enfeksiyonunun kabızlıktan, idrar tutmaktan, işeme bozukluğundan ya da üriner sisteme ait birtakım bozukluklarından dolayı ortaya çıkabildiğini belirten Doç. Dr. Neşe Bıyıklı, “Bir bebek ya da çocuk ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa bu çocukların 3’te birinde altta yatan idrar yolu sistem bozukluğu ya da fonksiyonel bir bozukluk ihtimali olabilir” dedi. İdrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için en önemli adımın bol su tüketimi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Neşe Bıyıklı, “Biz özellikle çocuklara bol su verilmesini ve su içme alışkanlığının kazandırılmasını söylüyoruz. İdrar akımı bolca olursa idrar torbası tam ve düzenli olarak boşaltılırsa yani işeme eylemi ertelenmezse risk azalır. Çocuğun 3-4 saatte bir idrar torbasını düzenli olarak boşaltması önemli bir faktör. Kabızlığın önlenmesi önemli çünkü kabızlık hem bağırsakların dolmasıyla idrar torbasına baskı yaparak enfeksiyonu kolaylaştırır hem de idrar torbasının rahat boşalmasına engel olur” diye uyardı.