İdrar kaçırmanın çaresi var

Oysa kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyen idrar kaçırma sorunundan basit yöntemlerle kurtulmak mümkün. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Osman Temizkan, “Menopoz sonrası dönemde hastaların yüzde 50’si idrar kaçırma sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Ülkemizde sosyokültürel olarak ‘utanılan’ hastalıklar grubunda yer alan idrar kaçırma, bazen cerrahi tedaviye hatta ilaca bile gerek kalmadan, basit egzersizlerle de kolayca tedavi edilebilecek bir sorun. Yeter ki doktora başvurmaktan çekinmesinler” diyor. Yol açtığı şikayetler itibariyle büyük bir sorun olan idrar kaçırma sorununun tedavisi ise basit kas egzersizleriyle bile mümkün olabiliyor. ‘Stres tipi’ idrar kaçırmada genellikle cerrahi tedavi uygulandığını, çünkü bu hastaların idrar kesesinde depolama problemi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Osman Temizkan, “Ancak ‘sıkışma tipi’ idrar kaçırmada, istemsiz olarak idrar kesesinde kasılma olduğu için biz bunu ilaçlarla engelleyebiliyoruz. Kas yapıları da idrar tutmada çok önemli olduğu için tüm hastalar için egzersiz tedavisi çok büyük önem taşıyor" diye konuşuyor.