İdrar kaçırma şekerin de belirtisi

Prof. Dr. Tufan Tarcan, “İdrar kaçırmanızın altında sizin de farkında olmadığınız hayati riski olan bir hastalık yatıyor olabiliyor” dedi. İdrar kaçırmanın en başta şeker hastalığının habercisi olduğunun altını çizen Tarcan, “Şeker hastalarında mesane işlevi bozuluyor. Bozulduğu için siz tuvalete gidene kadar yolda idrarınızı kaçırıyorsunuz. Şeker hastalığında ilk bu yaşanıyor. İlerleyen evrelerde ise bu sefer mesane kası iyice yorulduğu için idrarı dışarı pompalayamaz ve boşaltamaz hale gelebiliyorsunuz. Bize idrar kaçırma ile başvuran birçok hastaya şeker hastalığı teşhisini bu nedenle koyabiliyoruz. Kanda şekere de bakıyoruz. Zaten yüksek şeker idrarda da çıkıyor. Dolayısıyla ürologlar şeker hastalığı tanısını koyabiliyorlar.

SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRÜ OLABİLİR



Bel fıtığı, bazı sinir sistemi tümörleri ya da Multipl Skleroz hastalığında da hastaların yüzde 15’i ilk olarak bir üroloğa idrar kaçırma şikayetiyle gittiğinde, altında yatan sebebin ne olduğunu böyle öğreniyor. Dolayısıyla idrar kaçıran bir hasta geldiğinde ilk önce bu semptomun altında acaba ciddi bir hastalık var mı ona bakıyoruz. Çünkü bu hayati derece önemlidir. Sonrasında hastanın hayat kalitesine yönelik idrar kaçırma tedavisine yöneliyoruz” dedi.

ENFEKSİYONDAN KORUNUN



Uzun süre idrar tutmak zaman içerisinde mesanenin büyümesine ve bir süre sonra artık idrar torbasının boşaltılamamasına sebep oluyor. Özellikle kadınlar mikrop kapma korkusundan dışarıda tuvalete gitmiyor. Halbuki idrar yolu enfeksiyonu mikroplarının hiçbiri dışardan alınan mikroplar değil. Hepsi kendi mikroplarımız. İdrarımızı tutarsak, o mikropların idrar torbasına geçerek orada yuvalanmalarına imkân tanıyoruz.