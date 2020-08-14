İçtiğiniz su dizanteri yapabilir

Daha çok sulardan bulaşan dizanterinin temel sebebi hijyen eksikliğidir. Hastalığa sebep olan bakteri, virüs ya da amipler bağırsaklardan kan dolaşımına geçerek bazı iç organlara yayılabilir. Bu durum kişinin sağlık durumunu tehlikeye sokabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Sedat Işık, "Dizanterinin iki önemli türü vardır; basilli dizanteri ve amipli dizanteridir. Amipli dizanteri, diğer türe göre şiddetli ve tehlikelidir. Basilli dizanteri, en sık karşılaşın türdür. Shigella, Campylobacter, Salmonella veya enterohemorhagic E. Coli gibi bakterilerin neden oluğu enfeksiyondur. Amipli dizanteri ise bağırsaklara bulaşan tek hücreli bir parazitten kaynaklanır. Amipli dizanteri kalın bağırsağın parazit kaynaklı bir hastalığıdır, amipli dizanteri temiz olmayan gıdalar ve sular ile ağızdan bulaşır" dedi.