İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a jet yanıt! 'Herkes eteğindeki taşları döksün'

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, katıldığı televizyon programında babası için “Kendisi siz dememizi istiyor, o egosal birtakım kayıplar içerisinde kaybolmuş olabilir” diyerek dikkatleri üzerine çekti. 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Tatlıses, “Çocuklarım hakkında konuşmak bana yakışmaz. Basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. Her şeyi bilemezsiniz. Dilan açıklamalara devam edecekse, herkes eteğindeki taşları döksün o gözyaşlarına zaman” dedi.