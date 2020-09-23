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  • İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a jet yanıt! 'Herkes eteğindeki taşları döksün'
23 Eylül 2020 Çarşamba 20:24 | Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a jet yanıt! 'Herkes eteğindeki taşları döksün'

İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a jet yanıt! 'Herkes eteğindeki taşları döksün'

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, katıldığı televizyon programında “Kendisi siz dememizi istiyor, o egosal birtakım kayıplar içerisinde kaybolmuş olabilir” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Yayında gözyaşlarına hakim olamayan Çıtak'ın demecine İbrahim Tatlıses'ten jet yanıt geldi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, katıldığı televizyon programında babası için “Kendisi siz dememizi istiyor, o egosal birtakım kayıplar içerisinde kaybolmuş olabilir” diyerek dikkatleri üzerine çekti.  'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Tatlıses, “Çocuklarım hakkında konuşmak bana yakışmaz. Basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. Her şeyi bilemezsiniz. Dilan açıklamalara devam edecekse, herkes eteğindeki taşları döksün o gözyaşlarına zaman” dedi.

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