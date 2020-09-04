İbrahim Tatlıses sessizliğini İbo Show ile bozuyor! İmzalar atıldı

Tatlıses, yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği şov programında yine birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. Star TV’de ekrana gelecek olan sanatçı, önceki gün sözleşmeye imza attı. Sanatçı, İbo Show’un tekrar başlamasından ötürü mutlu olduğunu söyledi.