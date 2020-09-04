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  3. İbrahim Tatlıses sessizliğini İbo Show ile bozuyor! İmzalar atıldı
04 Eylül 2020 Cuma 22:03 | Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses sessizliğini İbo Show ile bozuyor! İmzalar atıldı

İbrahim Tatlıses sessizliğini İbo Show ile bozuyor! İmzalar atıldı

2010 yılında silahlı saldırıya uğradıktan sonra sektörden elini ayağını çeken İbrahim Tatlıses, uzun süren sessizliğini İbo Show ile bozuyor.

Tatlıses, yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği şov programında yine birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. Star TV’de ekrana gelecek olan sanatçı, önceki gün sözleşmeye imza attı. Sanatçı, İbo Show’un tekrar başlamasından ötürü mutlu olduğunu söyledi. 

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