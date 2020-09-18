18 Eylül 2020 Cuma 23:50 | Son Güncelleme:
İbadet için zorlu tırmanış
Mengücekliler dönemi ilçesindeki kalenin içine, Mengücekliler döneminde yaptırılan Kale Camisi, bölgeye hakim noktada 840 yıldır ayakta duruyor.
Türklerin Anadolu'daki en eski yapılarından olan cami, uçurumun kenarındaki konumuyla da görenleri şaşırtıyor. Restorasyonu ve iç tefrişatı yapılarak yeniden ibadete açılan camiye namaza gitmek için cemaat yürüyerek zorlu bir tırmanış yapmayı göze alıyor. Kale suru, mağara, merdiven, patika yol ve uçurum kenarından geçerek zorlukla camiye ulaşanlar, "Buradaki manevi huzur, yaşadığımız zorluk ve yorgunluğa değiyor" diyor.