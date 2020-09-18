İbadet için zorlu tırmanış

Türklerin Anadolu'daki en eski yapılarından olan cami, uçurumun kenarındaki konumuyla da görenleri şaşırtıyor. Restorasyonu ve iç tefrişatı yapılarak yeniden ibadete açılan camiye namaza gitmek için cemaat yürüyerek zorlu bir tırmanış yapmayı göze alıyor. Kale suru, mağara, merdiven, patika yol ve uçurum kenarından geçerek zorlukla camiye ulaşanlar, "Buradaki manevi huzur, yaşadığımız zorluk ve yorgunluğa değiyor" diyor.