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  3. Hülya Avşar'a 56 yaşında yüzüne ilk müdahale

Hülya Avşar'a 56 yaşında yüzüne ilk müdahale

Hülya Avşar'a 56 yaşında yüzüne ilk müdahale

Estetiği karşı olmadığını her fırsatta dile getiren Hülya Avşar, yüzüne ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Botoks yaptıran Avşar Kızı'nın yüzündeki şişkinlik, paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

Youtube kanalıyla hayranlarının karşısına çıkan Hülya Avşar, yeni programıyla farklı bir imaja da büründü. 56 yaşındaki ünlü isim, yüzüne ilk kez küçük dokunuşlar yaptırdı. Karantina günleri gelmeden önce doktoruna giderek yüzünü gerdiren Hülya Avşar, zamanı bıçak altına altına yatarak durdurdu. Ünlü ismin botokslu hali sosyal medyada yayımladığı fotoğraflarla ortaya çıktı. Yüzündeki şişlikle dikkat çeken Avşar'ın yeni imajını, kimi takipçileri yakıştıramazken kimileri ise doğal bir görüntü olduğunu savundu. Doğal bakımlarının yanı sıra ilk kez estetik yaptıran Avşar, “Estetiğe karşı değilim ama insanın yaşı gibi yaşlanması daha güzel” diye konuşmuştu..


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