Hülya Avşar'a 56 yaşında yüzüne ilk müdahale

Youtube kanalıyla hayranlarının karşısına çıkan Hülya Avşar, yeni programıyla farklı bir imaja da büründü. 56 yaşındaki ünlü isim, yüzüne ilk kez küçük dokunuşlar yaptırdı. Karantina günleri gelmeden önce doktoruna giderek yüzünü gerdiren Hülya Avşar, zamanı bıçak altına altına yatarak durdurdu. Ünlü ismin botokslu hali sosyal medyada yayımladığı fotoğraflarla ortaya çıktı. Yüzündeki şişlikle dikkat çeken Avşar'ın yeni imajını, kimi takipçileri yakıştıramazken kimileri ise doğal bir görüntü olduğunu savundu. Doğal bakımlarının yanı sıra ilk kez estetik yaptıran Avşar, “Estetiğe karşı değilim ama insanın yaşı gibi yaşlanması daha güzel” diye konuşmuştu..