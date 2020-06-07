07 Haziran 2020 Pazar 00:28 | Son Güncelleme:
Hollywood yıldızı Ben Affleck'in gizli Instagram hesabının olduğu ortaya çıktı
Hollywood yıldızı Ben Affleck'in gizli Instagram hesabının olduğu ortaya çıktı. Hatta bu hesabın adının Good Will Hunting'e gönderme olan Positive Attitude Hunting olduğu iddia edildi.
Toplamda 3 takipçisi olan bu hesabın bir takipçisi Affleck'in eski eşi Jennifer Garner. Bir diğeri yeni sevgilisi Ana De Armas. Hesabın biyografi kısmında "Yalnızca film yapan bir baba" yazıyor.