Hollywood kostümleri Kapalıçarşı'dan

Süleyman Ertaş'ın oğlu Emrah Ertaş ile işlettiği dükkân 6 kuşaktır yerli ve yabancı film yapım şirketlerine kumaş ve kostüm temin ediyor. 15 yıl önce Truva filmine kostüm üreterek yabancı film sektörüne giren 159 yıllık tarihi dükkândan, Karayip Korsanları, 300 Spartalı, Game of Thrones, Hobbit, Pamuk Prenses, Nuh, Peter Pan, Star Wars ve Aladdin filmi gibi yabancı birçok filme kostüm üretildi.