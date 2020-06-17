Hizmetçiler dizisinin Ela'sı Deniz Baysal yapım şirketlerini uyardı

Bir yerden sonra artık çalışmaların başlaması gerektiğini savunan Baysal, “Setlerin çok ciddi önlemlerle başlaması gerekiyor. Çoğu yapım da bunu gerçekten uyuyor, uymayanları da uyaralım. O yüzden de yapım şirketlerimizin daha da özen göstermesi gerekiyor" dedi.

