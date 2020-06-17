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  3. Hizmetçiler dizisinin Ela'sı Deniz Baysal yapım şirketlerini uyardı
17 Haziran 2020 Çarşamba 21:25 | Son Güncelleme:

Hizmetçiler dizisinin Ela'sı Deniz Baysal yapım şirketlerini uyardı

Hizmetçiler dizisinin Ela'sı Deniz Baysal yapım şirketlerini uyardı

‘Hizmetçiler' dizisinde rol alan Deniz Baysal, pandemi sürecinde yapımcıların setler için daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bir yerden sonra artık çalışmaların başlaması gerektiğini savunan Baysal, “Setlerin çok ciddi önlemlerle başlaması gerekiyor. Çoğu yapım da bunu gerçekten uyuyor, uymayanları da uyaralım. O yüzden de yapım şirketlerimizin daha da özen göstermesi gerekiyor" dedi.

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