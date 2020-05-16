Hilal bebek yardım bekliyor

Doktorlar, hastanede tedavi altına aldığı Hilal bebeğin kemik iliği nakli olmasına karar verdi. Sıhhi tesisatçılık yapan baba, memleketi Kağızman ilçesinde ve İzmir'de 400 kişinin kök hücre bağışında bulunması için Türk Kızılay’a başvurmasını sağladı. Hastane kapısında gelecek güzel haberleri bekleyen baba Yıldız, "Kızımız için yola çıktık ama artık tüm hasta çocuklar için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım herkese umut olabiliriz" dedi.