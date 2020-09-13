Hijyen şart ama egzamaya dikkat

Prof. Dr. Murat Borlu, "Virüsten korunmak için en önemli tedbirin el yıkamak olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ancak egzama gibi cilt rahatsızlığı olan kişilerde eller sık sık yıkandıkça kuruma meydana gelebilmektedir. Kovid-19 döneminde sık sık ellerin yıkanması, sık deterjan sabun maruziyeti ve kolonya ile temasın arttırılması atopik dermatiti tetikleyebilir. Bu nedenle derinin bu maddelerle temas eden yerlerinin ve kuru bölgelerinin sık sık nemlendirilmesi, gerekirse temasın azaltılması için bariyer kremlerin kullanılması önerilebilir” dedi.