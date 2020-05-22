Herkesten uzakta ciğerlerimizi gözetliyorlar

MESAİLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay’daki 17 yangın gözetleme kulesinde görevli 60 ormancı, 7 gün 24 saat görev yaparak ormanları koruyor. Görüş açısı geniş tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçileri, hem ramazan hem de koronavirüs salgınına rağmen mesailerini aralıksız sürdürüyor.

HAVALAR ISINDI RİSK ARTTI



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, havaların ısınmasıyla yangın riskinin de artmaya başladığını söyledi. Kulecileri ormanların "uç beyi" olarak nitelendiren Koç, "Gözetleme yapmaları bizim için önemli. Ramazan ayında da görevlerini dikkatli şekilde yerine getiriyorlar" dedi.

TEK BAŞINA İFTAR YAPIYOR



Görev yaptığı kuleden Osmaniye ve Andırın bölgesini gözetleyen Mehmet Güden, "Ormanlarımızı koruyarak görevimizi yapıyoruz. Yalnızım koronavirüs tehlikesi yok. Bir başıma, iftar soframı hazırlıyor, ormanları gözetlerken bir yandan da orucumu açıyorum. 20 yıllık kuleciyim, insanların ciğerlerini korumaktan çok mutluyum" diye konuştu.