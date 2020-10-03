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03 Ekim 2020 Cumartesi 22:02 | Son Güncelleme:

Burcu Kara: Herkes birbirine benziyor

Burcu Kara: Herkes birbirine benziyor

30 Ekim'de ‘Karanlıkta Komedi' adlı oyunla yeniden sahnelere dönecek olmanın heyecanını yaşayan Burcu Kara, değişen güzellik algısından bahsetti.

Son dönemde herkesin estetikle birbirine benzediğini söyleyen oyuncu, ‘’Maalesef güzellik algısı hep fit ve kusursuz olmak üzere... Herkes ince, herkesin kaşı gözü aynı. Bazen bakıyorum o mu diye? Zamanla kusur dediğimiz şeyler çok daha kıymetli olacak. Oyuncular için ama bunlar geçerli olmamalı. Oyuncu kısa da uzun da şişman da zayıf da olur’’ dedi.

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