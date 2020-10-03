Burcu Kara: Herkes birbirine benziyor

Son dönemde herkesin estetikle birbirine benzediğini söyleyen oyuncu, ‘’Maalesef güzellik algısı hep fit ve kusursuz olmak üzere... Herkes ince, herkesin kaşı gözü aynı. Bazen bakıyorum o mu diye? Zamanla kusur dediğimiz şeyler çok daha kıymetli olacak. Oyuncular için ama bunlar geçerli olmamalı. Oyuncu kısa da uzun da şişman da zayıf da olur’’ dedi.