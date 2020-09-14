Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman'dan Mardin'de hatıra pozu

Hafta sonunu kız arkadaşı Ebru Şahin'in yanında geçiren Cedi Osman, sevgilisiyle gün batımına karşı çekildikleri fotoğrafı, " İyi ki.." notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin hayranları, "Mesafeler aşka engel değil" yorumunda bulundu.



Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'i görmek için ABD'den Mardin'e gelmesi Twitter'da ses getirdi. Milli basketbolcunun sevdası uğruna 10 bin km'den fazla yol kat etmesi, 'Siz sevgilinizi görmek için bu kadar uzağa gider miydiniz?' şeklinde anket konusu oldu.