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  • Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman'dan Mardin'de hatıra pozu
14 Eylül 2020 Pazartesi 20:14 | Son Güncelleme:

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman'dan Mardin'de hatıra pozu

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman'dan Mardin'de hatıra pozu

Basketbolcu Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin'i görmek için Hercai dizisinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'e gitti.

Hafta sonunu kız arkadaşı Ebru Şahin'in yanında geçiren Cedi Osman, sevgilisiyle gün batımına karşı çekildikleri fotoğrafı, " İyi ki.." notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin hayranları, "Mesafeler aşka engel değil" yorumunda bulundu.

Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'i görmek için ABD'den Mardin'e gelmesi Twitter'da ses getirdi. Milli basketbolcunun sevdası uğruna 10 bin km'den fazla yol kat etmesi, 'Siz sevgilinizi görmek için bu kadar uzağa gider miydiniz?' şeklinde anket konusu oldu.

<p>Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız' dedi.</p>

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