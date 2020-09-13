Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'e aşkı Cedi Osman'dan Mardin'de ziyaret

Bir süredir Ebru Şahin’in dizi çekimleri nedeniyle Mardin’de bulunmasından dolayı uzak kalan ikiliden Cedi Osman, kız arkadaşının hasretine daha fazla dayanamadı.

Basketbolcu, haftasonunda Mardin’e giderek Ebru Şahin ile vakit geçirdi. Kız arkadaşının setine giden Cedi Osman ile Ebru Şahin kısa bir sürede olsa hasret giderdi.

