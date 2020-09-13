  • $7,4755
  • 8,8596
  • 466.23
  • 1102.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'e aşkı Cedi Osman'dan Mardin'de ziyaret
13 Eylül 2020 Pazar 20:52 | Son Güncelleme:

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'e aşkı Cedi Osman'dan Mardin'de ziyaret

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'e aşkı Cedi Osman'dan Mardin'de ziyaret

‘Hercai' dizisinde rol alan Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman'ın birlikteliği tam gaz devam ediyor.

Bir süredir Ebru Şahin’in dizi çekimleri nedeniyle Mardin’de bulunmasından dolayı uzak kalan ikiliden Cedi Osman, kız arkadaşının hasretine daha fazla dayanamadı.

Basketbolcu, haftasonunda Mardin’e giderek Ebru Şahin ile vakit geçirdi. Kız arkadaşının setine giden Cedi Osman ile Ebru Şahin kısa bir sürede olsa hasret giderdi. 

<p>İngiltere'nin başkenti Londra Gatwick Havalimanı'ndan Antalya'ya gelen İngiliz havayolu şirketine

Londra - Türkiye seferini yapan uçakta 'ırkçılık' kavgası

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Gram ve çeyrek altın fiyatları 2020! Canlı altın fiyatları ne kadar oldu?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.