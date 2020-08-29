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  3. 'Hercai' dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin: Tek kriter para değil
29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:13 | Son Güncelleme:

'Hercai' dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin: Tek kriter para değil

'Hercai' dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin: Tek kriter para değil

500 bin TL'lik reklam teklifini düşük bulduğu için kabul etmediği konuşulan Ebru Şahin'den açıklama geldi.

'Hercai’ dizisiyle yıldızı parlayan ve firmalarında ilgi odağında olan Şahin, iddialar için menajeri aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: “Söz konusu reklam için firma ile tanışmamış, aynı masada oturmamış ve bu konuyla ilgili herhangi bir süreç yaşanmamıştır. Projeleri değerlendirmekle birlikte para da hiçbir zaman tek seçim kriterimiz olmamıştır.”

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