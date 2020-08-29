'Hercai' dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin: Tek kriter para değil

'Hercai’ dizisiyle yıldızı parlayan ve firmalarında ilgi odağında olan Şahin, iddialar için menajeri aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: “Söz konusu reklam için firma ile tanışmamış, aynı masada oturmamış ve bu konuyla ilgili herhangi bir süreç yaşanmamıştır. Projeleri değerlendirmekle birlikte para da hiçbir zaman tek seçim kriterimiz olmamıştır.”