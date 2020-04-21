Her 20 dakikada 20 saniye mola

Özellikle cep telefonu ve bilgisayar mesafesi gözümüze çok yakındır ve odaklandığımız zaman göz kırpma sayımız düşer. Ayrıca kapalı ortamlarda nem dengesi bozulur, ortam kuru ve havasız olursa göz kuruluğu artar göz enfeksiyonlara açık hale gelir.

BATMA VE YANMA YAPAR

Bunların sonucunda batma, yanma , kızarıklık ve sulanma ile başlayan görmede bulanıklığa sebep olan bir çok şikayet ortaya çıkar. Her 20 dakikada 20 saniye ara verip uzağa bakma kuralını unutmadan göz kırpmak için özel çaba sarf etmeliyiz. Odalarımızı havalandırıp bol su içmeliyiz. Eğer göz kuruluğu hastalığınız önceden de varsa suni göz yaşı ve omega-3 desteklerinden faydalanabilirsiniz.

MAVİ IŞIK BÜYÜK TEHLİKE

Diğer bir tehlike ise maruz kalınan yoğun mavi ışıktır. Gözdeki yaşlanmayı hızlandıran, katarakt ve sarı nokta gibi hastalıklara neden olan bu durumdan korunabilmek için mavi ışık filtreleri, gözlükler kullanabileceğimiz gibi beslenme ve uykumuza dikkat etmeliyiz. Özellikle mavi ışık toksisitesinden korunmak için lutein, zeaksantin ve C vitamini almalıyız. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, turuncu, sarı meyveler ve yumurta bize bu destekleri sağlar. Yine zaman kavramını kaybedip gece geç saatte uymak hem göz hem vücut sağlığımızı bozmaktadır. Öte yandan en geç saat 23.00'te uyumak gerekiyor.