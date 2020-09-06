Her 10 kadından 1'inde görülüyor! Kısırlığa neden polikistik over sendromu

Bu hastalarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, aşırı kilo alımı ve sivilcelenme görülebiliyor. PCOS’lu hastaların yaklaşık 1/3’ünde insülin direnci, yüzde 10’nunda ise Tip-2 diyabet hastalığı ortaya çıkabiliyor.

TANSİYONU DA TETİKLİYOR



Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, "Polikistik over sendromu, her 10 kadından birinde görülmektedir. Üreme çağındaki kadınlarda sık ortaya çıkan bu sorun, yumurtalıklarda oluşan fazla sayıda yumurta kesesi görülmesi şeklinde kendini belli etmektedir. Ultrasonografide 10’dan fazla 1 santimetreden küçük kistlerin görülmesiyle teşhis edilen hastalık, üreme çağındaki kadınlarda tedavi edilmediği takdirde, kısırlığın yanı sıra yumurtlayamamaya, diyabete, koroner arter hastalıklarına ve tansiyona yol açabilir" diye konuştu.