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  3. Her 10 kadından 1'inde görülüyor! Kısırlığa neden polikistik over sendromu
06 Eylül 2020 Pazar 21:50 | Son Güncelleme:

Her 10 kadından 1'inde görülüyor! Kısırlığa neden polikistik over sendromu

Her 10 kadından 1'inde görülüyor! Kısırlığa neden polikistik over sendromu

Kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluk olan polikistik over sendromu (PCOS), yumurtlama sorununu ortaya çıkardığı için kısırlığın önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Bu hastalarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, aşırı kilo alımı ve sivilcelenme görülebiliyor. PCOS’lu hastaların yaklaşık 1/3’ünde insülin direnci, yüzde 10’nunda ise Tip-2 diyabet hastalığı ortaya çıkabiliyor.

TANSİYONU DA TETİKLİYOR

Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, "Polikistik over sendromu, her 10 kadından birinde görülmektedir. Üreme çağındaki kadınlarda sık ortaya çıkan bu sorun, yumurtalıklarda oluşan fazla sayıda yumurta kesesi görülmesi şeklinde kendini belli etmektedir. Ultrasonografide 10’dan fazla 1 santimetreden küçük kistlerin görülmesiyle teşhis edilen hastalık, üreme çağındaki kadınlarda tedavi edilmediği takdirde, kısırlığın yanı sıra yumurtlayamamaya, diyabete, koroner arter hastalıklarına ve tansiyona yol açabilir" diye konuştu.

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