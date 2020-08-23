  • $7,3758
  • 9,0728
  • 447.021
  • 1479.91
23 Ağustos 2020 Pazar 22:31 | Son Güncelleme:

Hepsi'nin büyük buluşması eylülde

Hepsi'nin büyük buluşması eylülde

Türkiye'nin ilk kız müzik grubu ‘Hepsi', 12 yıl aradan sonra barıştı.

Korona nedeniyle bir araya gelemeyen ekip, eylülde buluşmayı hedefliyor. Grubun üyelerinden Yasemin, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında “Kızlarla buluşmayı planlıyoruz eylül gibi. Gülçin’in çok tatlı fikirleri var” dedi. Bir döneme damga vuran ‘Hepsi’nin üyelerinden Gülçin, çeşitli sebeplerden ötürü gruptan ayrılma kararı alınca ekibin dağılmasına ve arkadaşları ile arasının bozulmasına neden olmuştu. 

<p class='MsoNormal'>Şimdilerde Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen için çekilen İşte Benim Masalı

Dolgu mu, filtre mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Galatasaray'dan transfer harekatı! 1'i tamam, 2'si yolda...

Film sahnesi değil gerçek! Operasyona 110 polis katıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.