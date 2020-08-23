Hepsi'nin büyük buluşması eylülde

Korona nedeniyle bir araya gelemeyen ekip, eylülde buluşmayı hedefliyor. Grubun üyelerinden Yasemin, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında “Kızlarla buluşmayı planlıyoruz eylül gibi. Gülçin’in çok tatlı fikirleri var” dedi. Bir döneme damga vuran ‘Hepsi’nin üyelerinden Gülçin, çeşitli sebeplerden ötürü gruptan ayrılma kararı alınca ekibin dağılmasına ve arkadaşları ile arasının bozulmasına neden olmuştu.