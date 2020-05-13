Hepsi grubunun eski üyesi Cemre'den Gülçin'siz 'Üç Kalp'
2009'da ayrılan Hepsi grubunun yıldızları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük, Gülçin Ergül ve Cemre Kemer. Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar eridi.
2009’da ayrılan Hepsi grubunun yıldızları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük, Gülçin Ergül ve Cemre Kemer.
Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar eridi. İkili sosyal medyadan birbirini takip etmeye başladı. Ancak Gülçin ve Eren arasındaki gelişme grubun diğer üyesi Cemre Kemer’i rahatsız etti.
Kemer, gruptan Yasemin, Eren ve kendisinin olduğu fotoğrafı kendilerine ait ‘Üç Kalp’ şarkısıyla paylaştı.
Kemer, Gülçin’i fotoğrafa dahil etmedi.