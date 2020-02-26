Defne Samyeli: Hem suçlu hem güçlü

Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra tüm gözlerin üzerine çevrildiği Defne Samyeli önceki akşam kızı Deren Talu ile birlikte görüntülendi. Maçka’daki sahnesi sonrası bir kameramanın ayağını ezen Defne Samyeli, “Evet ama artık arabanın her yerinde siz olunca göremiyoruz. Allah'tan arkadaşımıza bir şey olmadı. Allah korusun sizi, iş- başında kendinize dikkat edin” dedi.

HABERLER ŞAKA MI?



Sahnede 'Aldırma deli gönlüm' şarkısını söyleyerek Cem Yılmaz'a gönderme yaptığı iddia edilen Defne Samyeli 'Haberleri görüyorum ve gülüyorum. Siz de espri olsun diye yazıyor olmalısınız' diye konuştu.