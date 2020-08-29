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  3. Helal sana Şahinde Teyze
29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:01 | Son Güncelleme:

Helal sana Şahinde Teyze

Helal sana Şahinde Teyze

5 yıl önce eşi vefat eden 76 yaşındaki Şahinde Avcı, yıllarca çalışıp dişinden tırnağından artırarak sahip oldukları evi, otizmli çocukların eğitiminde kullanılması için bağışladı. Şahinde Teyze, "Çocuklarıma bırakmadım çünkü ihtiyaçları yok" dedi.

24 YILI BU EVDE GEÇTİ

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi'nde yaşayan Şahinde Avcı, 24 yıl önce, eşi ve kendisinin birikimleriyle arazi aldı. Bir süre sonra araziyi müteahhide veren Avcı çiftine 2 daire düştü. Avcı Ailesi, 24 yıl boyunca bu evde oturdu. 76 yaşındaki Şahinde Avcı, 5 yıl önce eşini kaybettiği günden bu yana tek başına yaşadığı evini bağışlamaya karar verdi.

EĞİTİM İÇİN KULLANILSIN

Kızı aracılığıyla Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'ne ulaşan Şahinde Avcı, 275 bin lira değerindeki 90 metrekarelik evini derneğe bağışlamak istediğini söyledi. Avcı, tek şartının ise evde kendisinin ölene kadar oturması, öldükten sonra ise satılarak engelli çocukların eğitimi için kullanılması olduğunu söyledi. Tapuda yapılan devir işlemlerinin ardından Avcı, 'Çok mutluyum' dedi.

BİRİKİMLERİYLE ALDIĞI EVİNİ OTİZMLİLERE BIRAKTI 

Şahinde Avcı, "Bu evin çocuklar, engelliler için kullanılması için bağışladım. Çocuklarıma bırakmadım çünkü ihtiyaçları yok, durumları iyi. Bu yüzden engelli çocuklar için bağışladım. Ölene kadar burada oturacağım. Ben öldükten sonra ister çocuklar için satılsın, istenirse onlar için bir yuva yapılsın. Evimi bağışladığım için çok mutluyum" dedi. 

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