Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay'dan iddialı açıklama: Doktorluk benim rolüm

RECEP ASLAN



50 gün sonra alerji testi yaptırmak için dışarı çıktığını söyleyen genç oyuncu, evde yaşamaya alıştığını anlattı. Canlandırdığı karakteri nedeniyle bazen kendisini gerçekten doktor sananlar olduğunu söyleyen Colbay, “Ailemden hastalanan kişiler, rahatsızlığıyla ilgili sorular soruyorlar. Bazen annem, babam bile sen bak okumuşsundur diyorlar” ifadelerini kullandı.