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  • 'Hekimoğlu' dizisinde doktor Emre Acar'ı oynayan Aytaç Şaşmaz'ın yoğun temposuna kısa bir ara
22 Eylül 2020 Salı 19:33 | Son Güncelleme:

'Hekimoğlu' dizisinde doktor Emre Acar'ı oynayan Aytaç Şaşmaz'ın yoğun temposuna kısa bir ara

'Hekimoğlu' dizisinde doktor Emre Acar'ı oynayan Aytaç Şaşmaz'ın yoğun temposuna kısa bir ara

'Hekimoğlu' dizisinde doktor Emre Acar'ı oynayan Aytaç Şaşmaz, Zorlu'da objektiflere yansıdı.

'Hekimoğlu' dizisinde doktor Emre Acar'ı oynayan Aytaç Şaşmaz, yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi. Şaşmaz, "Uzun süredir ekip olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu hafta 2 günlük bir boşluğumuz vardı. Ben de bu süreçte arkadaşlarımla ve ailemle bolca vakit geçirme fırsatı buldum” dedi. Şaşmaz hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. 

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