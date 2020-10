Her hareketi, her konuşmasıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe saçlarına asker tıraşı yaptırdı. Yeni görüntüsünü Twitter hesabından paylaşan şarkıcı, not olarak da ‘Hazır asker’ yazdı. Tilbe’nin hayranları bu saç modelini çok beğendi.