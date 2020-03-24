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  3. Hazar Ergüçlü'den yaşlılara destek

Hazar Ergüçlü'den yaşlılara destek

Hazar Ergüçlü'den yaşlılara destek

Hazar Ergüçlü (28), yaşlıların dışarı çıkmaması yönünde gelen yasağı eleştirdi.

Kendisinden 12 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan güzel oyuncu, “Yaşlıların bu şekilde rencide edilmesi çok üzücü. Eğer gerekliyse, dışarı çıkmak sadece yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı” ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu paylaşımı ise olay oldu. Onur Ünlü ile olan aşklarını ti’ye alan kullanıcılar, ‘Sevgilisi dışarı çıkamıyor diye duyar kasıyor’, ‘Sevgilisi yaşa takıldı galiba’ ‘Malum adam yaşlı olunca’ şeklinde yorumlar yapıldı.


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