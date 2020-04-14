Hazal Kaya, Pelin Karahan, Melisa Sözen ve Aybüke Pusat'ın karantina günlüğü

Yoğun iş temposundan dolayı evlerinde vakit geçiremeyen ünlü isimler, karantinada özledikleri sakinliğe ulaştı. Evlerinde geçirdikleri izolasyon döneminde yeni şeyler deneyimleme fırsatı bulan yıldızlar, gün içinde yaptıkları aktivitelerle de takipçilerine ön ayak oluyorlar. Hazal Kaya, Pelin Karahan, Melisa Sözen ve Aybüke Pusat’ın bir gününü sizler için araştırdık.

HAZAL KAYA: BİTKİ BAKMAYI ÖĞRENİYORUM



"Bitki bakma yöntemlerine ilgi duyuyorum. Bu çicek su alır mı, nasıl bakılır onları öğrenmeye başladım. Keyif alıyorum evde durmaktan. Zaman buldukça kitap okuyor, film izliyorum.

AYBÜKE PUSAT: UKELELE ÇALIYORUM



"Birikmiş kitaplarımı okuyorum, filmlerimi izliyorum. Yapmak istediklerimi yapıyorum. Ukulele çalmayı öğreniyorum mesela. Kendi yemeğimi kendim yapıyorum. İnternette takip ettiğim platformlardan bale eserlerini, tiyatroları izliyorum. Meditasyona başladım."

PELİN KARAHAN: RUTİN HAYAT HİÇ SIKICI DEĞİLMİŞ



"Hayatımızdaki rutinlerin aslında hiç sıkıcı olmadığını, aksine ne kadar keyif aldığımı fark ettim. 'Evde hayatta spor yapılmaz' derdim ama şimdi gayet yapabiliyorum. Yemek konusunda kendimi daha çok keşfettim, mesela ilk kez denediğim suşide çok başarılı oldum. Ayrıca kuaför gibi ihtiyaçlarımı kendi başıma halledebildiğimi de gördüm."

MELİSA SÖZEN: KENDİMİ DİNLİYORUM



"Kendimi dinlemeye çalışıyorum. Sürece adapte olmaya, fiziksel ve ruhsal olarak, olabildiğince zinde kalmaya gayret ediyorum."