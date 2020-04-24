Hazal Kaya: Ne kadar hor görülsek de başarılıyız

Karantina günlerini oğlu Fikret Ali ile geçiren Hazal Kaya, önceki akşam ALEM Dergisi’nin, Instagram’daki canlı yayın konuğu oldu. Kaya'nın yayınını, Peru, Mısır, Küba ve Amerika gibi dünyanın birçok yerinden hayranları izledi. Güzel oyuncu, bu sevginin sırrının, ‘hor görülen Türk dizileri’ olduğunu anlattı.

SİNEMA PROJEM İPTAL OLDU



Kaya, “Ara ara yapıyorlar dizileri küçümsüyorlar. Ama öyle değil. Türk dizilerimizin ve hikayelerimizin gerçek başarısı. Sevenlerimin varlığı beni mutlu ediyor” diye konuştu. Öte yandan projelerinden bahseden Kaya, yazın çekeceği sinema filminin çekimlerinin durdurulduğunu söyledi. Setlerde olmayı özlediğinin altını çizen ünlü isim, “Sektör ne zaman başlayacak hiç bir fikrim yok. Bizler setlerde çok kalabalık ekiplerle çalışıyoruz” dedi.

ANNELİK DUYGUSALLAŞTIRDI



Kasım ayında ilk oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan Hazal Kaya, “Anne olduktan sonra daha fazla duygusallaştım. Sabahtan beri videolar izliyorum. Piyano çalan, şiir okuyan çocukları görünce çok duygulandım" dedi.