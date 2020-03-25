Hazal Kaya: Bizim sektörde manyak çok!

Daha önce bu konudaki hassasiyetini paylaşan oyuncu, bu kez set çalışanı Hande B. set prodüktörü Ahu K. tarafından mobinge uğradığını iddia edince sosyal medyadan duyarsız kalmadı. Hande B.’nin ‘Ahu K. sette koronadan korunmak için kullandığı kirli eldivenleri yüzüne attığı’ söylentilerine Kaya, “Bizim sektörde abuk sabuk şeyler olur. Kimsenin de sesi çıkmaz. Böyle manyaklar iş yapmaya ve insanlara zarar vermeye devam eder” dedi.