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22 Ekim 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:

Hazal Filiz Küçükköse stand-up yapacak

Hazal Filiz Küçükköse stand-up yapacak
- RECEP ASLAN

En son 'Zemheri' dizisinde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, stand-up gösterilerine merak sardı.

Önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, boş zamanlarında kendisine yeni hobiler edindiğini aktardı. Dijital bir proje için görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen oyuncu, ‘’Boş zamanlarımda tiyatroya yoğunlaştım. Ayrıca stand-up konusuna merak sardım. Bu alanlarda kendimi geliştiriyorum’’ dedi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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