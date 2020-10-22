Hazal Filiz Küçükköse stand-up yapacak

Önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, boş zamanlarında kendisine yeni hobiler edindiğini aktardı. Dijital bir proje için görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen oyuncu, ‘’Boş zamanlarımda tiyatroya yoğunlaştım. Ayrıca stand-up konusuna merak sardım. Bu alanlarda kendimi geliştiriyorum’’ dedi.

